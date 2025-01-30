РЖД проиндексируют заработные платы в два этапа

РЖД поднимут зарплаты сотрудникам с 1 февраля и с 1 марта

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) объявило о плановой индексации заработной платы для своих сотрудников в два этапа. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Первый этап, запланированный на 1 февраля 2025 года, предусматривает повышение окладов на 2,04%. Это корректирующее повышение, вызванное расхождением между прогнозируемым и фактическим уровнем инфляции в 2024 году.

Второй этап индексации состоится 1 марта 2025 года и составит 1,6%, в соответствии с условиями коллективного договора. В сообщении РЖД уточняется, что индексация затронет приблизительно 700 тысяч сотрудников холдинга, включая персонал подведомственных медицинских и образовательных учреждений.

Повышение окладов будет проведено одновременно для всех категорий работников.

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Ранее россияне назвали главную причину отказа от новой работы.