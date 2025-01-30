МВД Словакии прокомментировало задержание украинца

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток раскрыл подробности о гражданине Украины, который был задержан в рамках дела о государственном перевороте в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации, которую мы получили, он представляет угрозу безопасности для Словакии», — сказал министр.

22 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в республике действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. По его словам, они участвовали в событиях в Грузии и в майдане на Украине. Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.

30 января портал Denník N сообщил, что словацкая полиция задержала гражданина Украины и планирует депортировать его из страны в связи с угрозой государственного переворота. Подробности дела не уточнялись.

Ранее Словакия выразила протест украинскому послу из-за заявлений Киева.