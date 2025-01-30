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В Израиле заявили о приостановке освобождения палестинских заключенных

Kan: власти Израиля приостановили процесс освобождения палестинских заключенных
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Shutterstock/ChiccoDodiFC

Власти Израиля приостановили процесс освобождения палестинских заключенных до особого распоряжения. Об этом сообщила радиостанция Kan со ссылкой на источник.

По данным источника, решение связано с  хаосом, произошедшим при передаче заложников представителям Красного Креста на  юге сектора Газа 30 января.

Портал Ynet сообщил, что автобусы с палестинскими заключенными были остановлены в пути. После этого машины отправили обратно в сторону тюрем, отметили авторы.

30 января израильские заложники Арбель Йехуд и Гади Мозес были переданы «Исламским джихадом» (организация запрещена в России) сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге Газы. Помимо двух израильтян, ХАМАС освободил пятерых граждан Таиланда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими сцены передачи израильских заложников в секторе Газа, которых провели через разъяренную толпу палестинцев, прежде чем отдать Красному Кресту. Он потребовал от посредников обеспечить, чтобы подобного больше не повторялось, и гарантировать безопасность всем заложникам.

Ранее в офисе Нетаньяху заявили, что палестинцам не разрешат вернуться в дома на севере Газы.

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