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Юношу из Африки увезли в больницу после отравления в петербургском общежитии

В Петербурге юношу из Африки доставили в больницу с отравлением
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 20-летнего юношу из Африки доставили в больницу из общежития. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел 30 января в общежитии университета ИТМО в Вяземском переулке. Молодого человека из Зимбабве оттуда доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

В результате юношу госпитализировали. Врачи диагностировали у него острое отравление неизвестным психотропным веществом. Его состояние оценили как среднетяжелое и поместили молодого человека в отделение токсикологии. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Петербурге шестиклассник попал в больницу с острым отравлением неизвестным психотропным веществом. Ребенка нашли в квартире в тяжелом состоянии.

Ранее четырехлетний ребенок попал в реанимацию, отравившись препаратом от шизофрении.

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