В США рассказали о тренировочном полете вертолета, столкнувшегося с самолетом

Военный вертолет Sikorsky H-60 Сухопутных войск Соединенных Штатов в момент столкновения с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне совершал тренировочный полет. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации телеканала, пока неизвестно, откуда именно вертолет поднялся в воздух перед ЧП. CNN не приводит информации о задачах, которые экипаж вертолета должен был отрабатывать во время тренировки.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.

NBC News сообщает, что из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Также сообщалось, что из реки вытащили несколько тел погибших.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся.

Ранее авиакомпания подключилась к операции по ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне.