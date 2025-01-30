В American Airlines прокомментировали авиаинцидент в Вашингтоне

American Airlines: авиаинцидент в Вашингтоне связан с рейсом из Канзаса

Инцидент в небе над Вашингтоном связан с рейсом, который следовал из Канзаса. Об этом в социальной сети X написала пресс-служба американской авиакомпании American Airlines.

«Мы в курсе сообщений о том, что в аварию попал самолет <…>, выполнявший рейс из города Уичито (штат Канзас) в DCA (Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана. — «Газета.Ru»). Мы предоставим новую информацию, как только она будет доступна», — сказано в заявлении перевозчика.

Незадолго до этого Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга).

По данным телеканала CNN, столкнувшийся с пассажирским самолетом вертолет Sikorsky H-60 принадлежал сухопутным войскам США.

Официальной информации о состоянии экипажей и пассажиров пока нет.

Аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами сел на реку.