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В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковым авто, пять человек пострадали
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МЧС России

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Канавинском мосту. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем.

В результате пострадали пять человек, об их состоянии не сообщается. Прибывшие на место медики госпитализировали их. На кадрах с места инцидента видно, что сбоку легковую машину смяло. У маршрутки отлетели элементы фар.

«К ликвидации последствий происшествия от чрезвычайного ведомства привлекались пять специалистов и одна единица техники», – поделились в МЧС.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону, водитель автомобиля свернул перед встречным автобусом, после чего врезался в него.

Отмечается, что один из пострадавших – водитель машины.

Ранее москвичка перепутала педали и протаранила несколько автомобилей.

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