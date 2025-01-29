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Мужчина заказал дрель в онлайн-магазине, но получил только фото товара

Complex: в США мужчина купил дрель в интернете и получил лишь фотографию товара
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Мужчина в США заказал дрель в онлайн-магазине, но получил только распечатанную фотографию товара, пишет Complex.

Сильвестр Франклин из Саваны, штат Джорджия, столкнулся с мошенничеством в интернете, когда его заказал дрель в онлайн-магазине. Однако, когда товар пришел, мужчина обнаружил, что получил лишь распечатанную фотографию инструмента, что шокировало его.

«Если вы тратите свои деньги, вы хотите получить то, за что заплатили», — пожаловался американец.

Сейчас мужчина планирует написать заявление в полицию и подать в суд на продавца, у которого он покупал дрель. Кроме того, продавец не отвечает на сообщения Франклина и отказывается возвращать деньги.

«Не обманывайте никого. Я просто не люблю, когда меня обманывают», — добавил американец.

Ранее мошенник переоделся в костюм медведя и поцарапал дорогие машины, чтобы получить страховку.

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