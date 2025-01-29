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В национальном центре «Россия» обсудят обеспечение роста мировой экономики

Национальный центр «Россия» проведет международный открытый диалог
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Национальный центр «Россия»

Национальный центр «Россия» с 28 по 30 апреля проведет открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», сообщается на сайте центра.

На мероприятии эксперты и экономисты со всего займутся разработкой единых подходов для обеспечения роста мировой экономики.

Как рассказала генеральный директор национального центра Наталья Виртуозова, у экспертов, с которыми ведется диалог, наблюдается интерес к такому мероприятию.

«Предлагаем всем желающим оформить свои гипотезы в небольших эссе и прислать нам. Авторов лучших работ мы пригласим в национальный центр «Россия» 28 – 30 апреля 2025 года для участия в открытом диалоге с докладом», — добавила она.

Отмечается, что в ходе диалога будут обсуждаться четыре ключевых направления: инвестиции в человека, инвестиции в технологии, инвестиции в среду и связанность. Как объяснили в центре, под последним понимается рост взаимосвязи между развитием международной торговли, транспортной и цифровой инфраструктуры, а также увеличение информационных потоков.

Направить свою работу для участия можно через сайт russia.ru. При этом лучшие эссе по базовым темам войдут в шорт-лист открытого диалога. Кроме того, авторы смогут посетить кейс-сессии, экспертные панели и молодежных мероприятия.

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