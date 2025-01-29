Девелоперская компания Forma вошла в тройку лидеров по реализации жилья премиум-класса в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Лидером спроса в декабре стал жилой комплекс Republic, который реализовал 66 договоров долевого участия (ДДУ).

По данным аналитиков, в декабре 2024 года число проданных квадратных метров на первичном рынке недвижимости бизнес-класса достигло 1,55 млн, что превзошло максимальные показатели за последние 10 лет. Также впервые объем продаж в данном сегменте превысил показатели продаж комфорт-класса. Здесь было зарегистрировано 2 796 сделок на 167 тыс. кв. м, что практически равно объему спроса в декабре 2023 года – 170 тыс. кв. м.

Также аналитики добавили, что в декабре на решения о покупке жилья не повлиял даже случившийся в середине года спад из-за ужесточения условий ипотечного кредитования.

Как отметила директор по аналитике компании Forma Ольга Павлик, рынок начал адаптироваться к новым условиям.

«Девелоперы начали внедрять разнообразные инструменты продаж, такие как программы рассрочек и специальные предложения, что способствовало значительному росту интереса со стороны покупателей», — сказала она.

Эксперты отметили, что аномально высокая активность клиентов на рынке недвижимости может привести к рекордным показателям спроса по итогам января 2025 года. Такая активность может быть связана сразу с несколькими факторами, среди которых, укрепление рубля, период выплаты годовых бонусов и ожидания покупателей относительно роста цен на квадратные метры.