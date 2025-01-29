Мошенник из Курска выдал себя за девушку и выманил у инвалида 268 тысяч рублей

В Курске юноша представился девушкой и оставил инвалида без денег

В Курске вынесен приговор 21-летнему молодому человеку, который выманил у ровесника накопления под видом девушки. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый создал в социальной сети страницу от имени девушки и познакомился в сети с 20-летним местным жителем. Между злоумышленником и молодым человеком завязалась переписка, в сообщениях он неоднократно просил у молодого человека одолжить ему денежные средства, которые нужно было перевести на конкретный счет.

За месяц общения потерпевший, который является инвалидом, перевел «девушке» 268 тыс рублей. Получив отказ на очередную просьбу прислать денег, злоумышленник создал еще одну страницу и от имени мужчины.

Под угрозой применения насилия стал требовать передать ему 130 тыс рублей, якобы за распространение интимных фото знакомой, с которой потерпевший переписывался. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде одного года принудительных работ.

Ранее женщина отдала аферистам более 12 млн рублей после знакомства с молодым человеком на сайте.