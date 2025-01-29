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В Приамурье спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на предприятии

МЧС: в Белогорске нашли тело мужчины, пропавшего после взрыва на заводе
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МЧС Амурской области

В городе Белогорске Амурской области спасатели нашли тело мужчины, который пропал после взрыва на местном заводе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Амурской области сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:05 мск (11:05 по местному времени).

Незадолго до этого стало известно, что при обследовании одного из бункеров камера определила предположительное местонахождение пропавшего мужчины. По информации ТАСС, резервуар был заполнен шротом.

Накануне сообщалось, что к поиску пропавшего работника привлекли кинолога. В ликвидации последствий были задействованы 41 специалист и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и четыре единицы техники.

28 января в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв из-за нарушения технологического процесса. На седьмом этаже выявили разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.

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