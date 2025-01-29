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В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты

Аэропорт Пулково снял ограничения на полеты
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Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снял временные ограничения на полеты и вылеты. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения были сняты в 4:32 мск, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных средств.

Временные ограничения в аэропорту Пулково были введены 29 января в 2:56 мск.

Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

Ограничения ввели на фоне сообщений об атаках беспилотников на регионы России. В частности, Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. А в Нижегородской области произошло возгорание на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника.

Кроме того, над Брянской областью сбили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, среди которых были реактивные.

Ранее в аэропорту Ижевска сняли временные ограничения.

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