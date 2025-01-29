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В России могут начать компенсировать взносы за капремонт многодетным семьям

Проект о компенсации многодетным семьям взносов за капремонт создают в Госдуме
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Первый заместитель главы комитета Государственной думы России по просвещению Яна Лантратова разрабатывает законопроект о компенсации многодетным семьям взносов за капитальный ремонт. Об этом сообщает ТАСС.

В письме министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину Лантратова подчеркнула, что готовит поправки, которые предполагают семьям с тремя или более детьми компенсировать 50% взносов на капремонт. Если в семье воспитывается более шести детей, компенсация должна составить 100%.

Депутат считает, что инициатива должна стать финансовой поддержкой для многодетных родителей, что позволит увеличить уровень их благополучия.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что ГД в ходе пленарного заседания приняла закон, предполагающий увеличение с 50 до 60% уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете.

По словам Кошелева, из-за недостаточных сборов возникает нехватка средств на проведение капитального ремонта.

Ранее эксперт предрекла резкий рост платы за капремонт жилых домов в России.

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