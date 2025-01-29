В Биробиджане приостановили работу пяти маршрутов автобусов

В Биробиджане из-за снегопада приостановили работу пять маршрутов автобусов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

29 января не будут ходить автобусы из Биробиджана в Хабаровск и Облучье и обратно, а также автобусы в села Головино, Ленинское и Амурзет. Гражданам советуют путешествовать в соседние города на поездах.

По данным Гисметео, 29 января в городе ожидается до -12°C, а также небольшие порывы ветра (до 1м/с). За сутки в ЕАО выпадет около 7 см осадков.

До этого Минтранс Сахалина сообщил о прекращении движения по пяти маршрутам из-за непогоды.

Перестали ходить автобусы между Южно-Сахалинском и Поронайском, Александровском-Сахалинским, Вахрушевым, Макаровым, а также между Макаровым и Поронайском.

Ранее в Биробиджане два мальчика вышли на тонкий лед залива и едва не оказались в воде.