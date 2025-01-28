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Девятилетний мальчик сломал позвоночник, катаясь на ватрушке в Сибири

Mash: в Сибири девятилетний мальчик сломал позвоночник, катаясь на ватрушке
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Shutterstock/Petr Smagin

В Сибири ребенок получил перелом позвоночника во время катания на ватрушке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, мальчик катался на ватрушке, не смог вовремя затормозить и врезался в дерево. После этого у него диагностировали перелом грудного позвонка — мальчика из травмпункта направили в городскую больницу, а затем в НИИТО в Новосибирске.

Врачи установили ребенку металлическую конструкцию, которую позже уберут. Отмечается, что мальчик уже чувствует себя лучше, его выписали из медицинского учреждения. Малолетний уже может сам вставать и преодолевать небольшие расстояния с помощью взрослых. В ближайшее время он будет находиться на домашнем обучении.

До этого в Петербурге десятилетняя девочка поскользнулась и упала из-за гололеда во дворе школы. Она получила компрессионный перелом позвоночника грудного отдела, 7-го и 8-го позвонков, 1-й степени.

Ранее российская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры.

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