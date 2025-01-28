Подросток раскрыл 80-летнюю семейную тайну во время визита в Освенцим

Daily Mail: подросток из США посетил Освенцим и нашел там рисунок своего двоюродного деда

Подросток из Нью-Йорка раскрыл 80-летнюю семейную тайну во время визита в концлагерь Освенцим, пишет Daily Mail.

17-летний Юваль из Бронкса, штат Нью-Йорк, совершил неожиданное открытие во время посещения мемориала в Освенциме, которое пролило свет на судьбу его семьи, пережившей Холокост. Осматривая выставку детских рисунков в бывшем нацистском концлагере, подросток обнаружил имя своего двоюродного деда, 13-летнего Фредди Поппера, чья судьба оставалась загадкой на протяжении десятилетий.

Фредди и его младший брат Майкл, дед Юваля, были разлучены во время войны. Майкла спрятали в горах, а Фредди отправили к родственникам в Будапешт. Однако дальнейшая судьба Фредди оставалась неизвестной до момента, когда Юваль увидел его имя среди экспонатов.

«Эта поездка дала моей семье доказательство и успокоение, о котором мы и не мечтали», - рассказал сам американец.

Его мать, Михаль Поран, сопровождавшая группу, описала момент обнаружения имени как потрясающий: «Моё сердце остановилось. Это исцелило то, что было сломано на протяжении поколений».

Поездка стала для Юваля глубоко личным опытом. Он отметил, что не мог представить, что путешествие завершится таким эмоциональным открытием.

«Я хотел бы, чтобы мой дедушка увидел это, и мы могли бы поговорить об этом», - сказал он.

Юваль также выразил уверенность, что его дед гордился бы им за то, что он нашел недостающую часть семейной истории.

Ранее сообщалось, что немецкая семья спустя 85 лет лишится дома, который принадлежал жертвам нацистов.