ИИ поможет выявлять дефекты на дорогах Подмосковья

В Подмосковье отремонтируют более 1,5 км дорог

Искусственный интеллект поможет выявлять дефекты на дорогах Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках еженедельного совещания с областным правительством, главами городских и муниципальных округов.

По словам Воробьева, тема ремонта ям на дорогах остается актуальной.

«Видим большой объем работ и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации. Все проблемы мы должны устранить», — сказал он.

Также Воробьев добавил, что в каждом округе должен быть четкий алгоритм устранения проблем с освещением на дорогах.

Губернатор отметил, что дороги в регионе обследуют на наличие дефектов ежедневно. Специалисты ремонтируют «аварийные ямы» в течение суток, дефекты на центральных дорогах городов и вылетных трассах – в течение 3 суток, на городских дорогах – 5 суток, дорогах в деревнях – 7 суток, а на грунтовых и щебеночных – 10 суток.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, этой зимой дефекты на дороге образуются чаще из-за аномально теплой погоды.

«За прошедшую неделю увеличили темп ремонтных работ в 3 раза. Уже видим динамику снижения жалоб. Кроме того, плюсовые температуры позволили запустить асфальтобетонные заводы (АБЗ)», — рассказал он.

Всего в регионе 45 тыс. км дорог. В настоящее время специалисты проводят отладку системы выявления дефектов с помощью искусственного интеллекта.

Также Сибатулин отметил, что в 2025 году в регионе в рамках госпрограммы отремонтируют более 1,4 тыс. дорог общей протяженностью около 1,5 тыс. км.

Работа по развитию дорожной и транспортной сети региона ведется в соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни».