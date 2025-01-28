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Отказавшийся переезжать мужчина теперь живет посреди автомагистрали

OC: в Китае мужчина теперь живет посреди шоссе, потому что отказался переезжать
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Китае домовладелец, отказавшийся переезжать, теперь живет посреди автомагистрали, пишет Oddity Central.

В китайском городе Цзиньси, расположенном к юго-западу от Шанхая, местный житель Хуан Пин стал героем местных соцсетей. Несколько лет назад правительство предложило ему $220 тысяч и три объекта недвижимости в обмен на его двухэтажный дом, который мешал строительству новой автомагистрали. Однако Хуан, рассчитывая на более выгодные условия, отказался от сделки. В итоге чиновники решили построить дорогу вокруг дома.

Теперь дом Хуана, который местные жители называют «гвоздем», стал символом упрямства в борьбе с государственными проектами. Чтобы покинуть свой жилище, китайцу приходится пробираться через бетонную трубу, так как со всех сторон его окружает автомагистраль.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на условия властей», — рассказал Пин.

Сейчас китаец проводит большую часть времени в центре города, чтобы избежать шума строительства, и возвращается домой только вечером, когда рабочие уходят. Однако с открытием трассы весной ситуация может ухудшиться: крыша его дома находится на одном уровне с дорогой, и грохот проезжающих машин может стать невыносимым.

Ранее в Китае 71-летний пенсионер стал звездой легкой атлетики.

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