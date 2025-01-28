В Госдуме начали обсуждение трека «Сигма бой»

Депутаты Государственной думы обсуждают популярный трек «Сигма бой», вокруг которого начались споры. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Сигма бой» уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет», — написала Мизулина.

Она отметила, что интерес к «Сигма бой» может также обратить внимание общественности на «песню про бобра».

27 января СМИ сообщили, что общественная организация «Сорок Сороков» обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить клип «Сигма-бой» на предмет сексуализации детей. Они предположили, что ведомство может выявить подобное нарушение в танцах несовершеннолетних исполнительниц песни.

Позднее автор песни Михаил Чертищев призвал проверить саму общественную организацию.

Ранее сообщалось, что в движении «Сорок сороков» назвали песню «Сигма Бой» развращающей детей.