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В Якутске женщина ограбила первоклассницу в подъезде

В Якутске школьница осталась без телефона из-за знакомой отца

В Якутске первоклассница осталась без телефона из-за знакомой отца, которая встретила ее из школы. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился отец якутской первоклассницы. 39-летний мужчина сообщил, что попросил знакомую встретить его дочь из школы и проводить домой. Приятельница согласилась, она встретила девочку и проводила домой.

В подъезде злоумышленница вытащила из рюкзака ребенка телефон и скрылась. Личность 39-летней подозреваемой в краже установлена, возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Ярославской области женщина с ребенком в коляске ограбила магазин. Молодая мать сложила в коляску детское питание, несколько кукол и покинула торговую точку. Личность подозреваемой удалось быстро установить, 23-летнюю россиянку задержали, возбуждено уголовное дело о грабеже, ей может грозить до четырех лет лишения свободы. В ходе беседы с полицейскими злоумышленница призналась, что продала похищенное на улице.

Ранее петербуржец избил шумных подростков и отобрал у них телефоны.

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