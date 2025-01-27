Россиянин напал на фармацевта в аптеке и получил 8 лет колонии

Житель Удмуртии получил 8 лет колонии за налет на аптеку

В Удмуртии огласили приговор местному жителю, который ворвался в аптеку, напал на фармацевта и украл выручку. Об этом сообщает МВД республики.

По данным следствия, 50-летний ранее судимый житель Ижевска ворвался в аптеку, когда покупателей в торговом зале не было. Злоумышленник прошел за фармацевтом в служебное помещение. Угрожая девушке, он заставил ее открыть сейф и забрал оттуда 26 тысяч рублей.

Грабителя удалось задержать, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшей 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Ранее школьники с топором разгромили и ограбили табачный ларек в Новосибирске.