Раскрыты самые популярные у мошенников схемы обмана в мессенджерах

Мошенники в мессенджерах чаще всего выдают себя за кого-то другого, рассылают ссылки и файлы или тайно вступают в групповые чаты. Осторожными нужно быть и при получении приглашения в новый чат по QR-коду, рассказал RT старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Специалист посоветовал не спешить отвечать на сообщения от незнакомых пользователей, а сначала выяснить, чего именно хочет отправитель. Если он что-то предлагает, особенно бесплатно или пытается запугать чем-либо, то это мошенник. Причем он может писать и от знакомого человека, получив доступ к его аккаунту, предупредил Лопатин. Часто сообщения приходят от лица руководителя компании, к профилю для убедительности добавляются фотографии, применяются дипфейки.

«При получении сообщений или поступлении видеозвонков от якобы знакомого вам контакта постарайтесь связаться с отправителем другими способами и уточнить, действительно ли он отправлял эти сообщения и звонил вам», — порекомендовал эксперт.

Он призвал не доверять QR-кодам с приглашениями присоединиться к какому-либо чату – часто это способ украсть аккаунт со всеми данными. Но даже если человек уверен, что вступил в надежный чат, ни в коем случае нельзя писать там личную информацию и что-то сообщать о себе – среди участников могут быть преступники, которые затем постараются использовать полученные данные для атак. Нельзя обсуждать детали личной жизни, финансы, личные вопросы.

Кроме того, важно помнить, что опасными могут быть ссылки, файлы, документы, картинки – в них мошенники вшивают фишинговые ссылки для кражи данных. Если на них кликнуть, запускается вредоносная программа, передающая преступнику все данные с устройства. Важно обновлять приложения и применять двухфакторную аутентификацию, подчеркнул Лопатин.

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