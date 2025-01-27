Стало известно, на какие специальности планируют поступать российские школьники

RT: чаще всего российские выпускники поступают в вузы на медицину и IT

Большинство российских учащихся 11-х классов, планирующих поступать в вуз, хотят учиться на медицинском направлении — так ответили 17% участников соответствующего опроса. На втором месте по популярности оказалось техническое направление (16%), передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Тройку самых популярных ответов одиннадцатиклассников замыкает IT — учиться там планируют 10% опрошенных. На экономике, финансах и направлениях, связанных с искусством, учиться хотят 7% будущих выпускников. Юриспруденция и менеджмент также оказались в числе популярных ответов — их выбрали 5% и 3% опрошенных соответственно.

Что касается выпускников колледжей, то среди них также первое место по популярности набрала медицина (15), а на втором месте оказалось IT (12%). Среди востребованных значатся также техническое и творческое направления, экономика, юриспруденция. У девятиклассников наименее востребованными оказались маркетинг, управление и работа в силовых структурах.

Получать высшее образование планируют 47% школьников, а 30% намерены поступать в колледжи. Среди учащихся, которые собираются сдавать ЕГЭ, 39% уже выбрали конкретные вузы, где хотят учиться, а еще 33% сообщили, что могут изменить решение. Не определились с вузом 28% опрошенных школьников.

Большинство будущих выпускников (43%) уверены в том, какую специальность будут получать в будущем, а 30% заявили, что могут передумать, говорится в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education.

Напомним, специалисты сообщали, что в 2024 году у российских абитуриентов сохранился интерес к социально-гуманитарным направлениям в вузах. При этом заметно вырос спрос на IT и информатику. В топе популярных специальностей оказались также менеджмент, экономика, юриспруденция и связи с общественностью. Отмечался также «взрывной интерес» абитуриентов к прикладной математике, программированию и мехатронике.

Ранее абитуриентам рассказали, что делать, если выбрал не тот вуз или направление.