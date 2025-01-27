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Режим ЧС отменен в Энгельсе Саратовской области

Режим ЧС отменен в Энгельсе, где устранили пожар на предприятии после атаки БПЛА
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Николай Хижняк/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации отменен в городе Энгельсе Саратовской области в связи с устранением последствий пожара на предприятии после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщается в местной администрации, передает РИА Новости.

Режим ЧС отменен с 10 утра (9:00 мск) 27 января. Он касался органов управления и сил Энгельсского муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

24 января Telegram-канал Mash сообщал, что обломки сбитого украинского беспилотника упали рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Энгельсе. В атаке на это и другие предприятия военные ВСУ, предварительно, задействовали дальнобойный беспилотник типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

Life сообщал, что в Рязани после падения дрона ВСУ «Лютый» загорелся частный дом. Перед этим стало известно о десяти взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода АО «РНПК» под Рязанью.

Ранее появились кадры пожара на НПЗ в Ростовской области после атаки БПЛА и ракет ВСУ.

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