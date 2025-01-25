Россиянин угнал патрульную машину и сбил полицейского

Житель Башкирии получил 6,5 года колонии за угон патрульной машины и наезд на полицейского. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, в июне 2024 года сотрудники полиции разнимали драку на остановке общественного транспорта. Один из пьяных участников потасовки заскочил в патрульный автомобиль, намереваясь отвлечь стражей порядка.

Увидев, что сотрудник полиции удерживает пассажирскую дверь, намеренно увеличил скорость автомобиля и протащил полицейского по асфальту несколько метров. Вскоре злоумышленника удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что жительница Владимира укусила полицейского и стала фигуранткой уголовного дела. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок в подъезде одного из жилых домов. На место прибыли сотрудники МВД, которые забрали дебоширку в участок. Когда инспектор составлял на нарушительницу административный протокол, та, выражая недовольство, дважды ударила правоохранителя ногой в бедро, укусила его, а затем ударила ладонью по лицу.

Ранее пьяный россиянин напал на полицейского и швырнул в него стул.