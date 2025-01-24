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Склад «Почты России» вспыхнул в Салехарде

В Салехарде потушили загоревшийся склад почты

В Салехарде пожарные потушили загоревшийся склад «Почты России». Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, на складе почты произошло возгорание, причины которого на данный момент не уточняются. Прибывшие на место 34 сотрудника экстренных служб и восемь единиц спецтехники локализовали огонь на площади в 250 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти из огня 23 единицы техники. На кадрах с места происшествия видно, как сотрудники экстренных служб выносят из помещения коробки.

Отмечается, что тушение осложнялось тем фактом, что в здании находились газовые баллоны, резиновые покрышки и легковоспламеняющиеся жидкости. Открытое горение ликвидировали.

До этого стала известна причина крупного пожара на складе в Подмосковье. Предварительно, возгорание в Клину случилось из-за короткого замыкания проводки.

Ранее в Чувашии четырехлетний ребенок попал в реанимацию, играя со спичками.

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