Россиянам рассказали, как игнорировать сообщения в сети, не вредя отношениям

Прежде, чем отказаться от мгновенных ответов на сообщения в мессенджерах, человеку важно заранее объяснить близким, что он стремится минимизировать время, проведенное в Сети. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Отказ от мгновенного ответа на сообщения — это не эгоизм, а забота о своем эмоциональном благополучии <...> Если кто-то напрямую спросит, почему вы не отвечали, важно честно признаться, что в этот момент вы нуждались в паузе или были заняты другими делами», — сказала Крашкина.

При этом действительно важные сообщения она посоветовала не игнорировать.

Специалист также предупредила, что нескончаемые сообщения в мессенджерах и необходимость быстро на них реагировать вызывают ощущение хронического стресса. Постоянное нахождение в Сети, по ее словам, размывает границы между работой и личной жизнью, что может привести к эмоциональному выгоранию.

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