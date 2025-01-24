Савельев рассказал об утилизации танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами рассказал, что в первую очередь специалисты поднимут корму танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что следом будет поднята носовая часть танкера и уже после — части танкера «Волгонефть-212».

«Мазут мы полностью не выберем, его не отполировать и не отскоблить. <...> Мы должны убрать этот «летучий голландец», тогда будем заниматься подъемом «Волгонефти-212», — поделился вице-премьер.

До этого Савельев говорил, что специалисты завершат откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» в течение двух дней.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.