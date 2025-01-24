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Большинство россиян скорее хорошо оценивают работу президента Путина

ФОМ: почти 80% россиян заявили о доверии Путину
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Почти 80% россиян скорее положительно оценивают решения президента России Владимира Путина. Такую статистику приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам своего опроса.

Восемь из десяти (81%) опрошенных граждан придерживаются мнения, что Путин успешно работает на своем посту президента, лишь 9% скорее отрицательно оценивают его работу, следует из результатов опроса фонда.

Большая часть (79%) опрошенных граждан заявили, что доверяют президенту. Отрицательно на вопрос о доверии к главе страны ответили только 11% респондентов.

По мнению более чем половины (53%) опрошенных, правительство РФ работает хорошо. Еще 28% высказались, что российский кабмин работает скорее плохо.

Деятельность главы Правительства РФ Михаила Мишустина оценивают положительно 58% опрошенных жителей, еще 11% высказали негативную оценку относительно его работы.

27 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия россиян Путину с 16 по 22 декабря вырос и составил 79,7%.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.

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