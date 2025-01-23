В правительстве заявили о росте единовременного пособия при рождении ребенка

Единовременные пособия при рождении ребенка вырастут почти до 27 тысяч рублей

После февральской индексации на 9,5% единовременные выплаты при рождении ребенка достигнут почти 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Российской Федерации Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

«Увеличатся и выплаты для семьи с детьми. Например, единовременные пособия при рождении ребенка после индексации составят почти 27 тысяч рублей», — отметил он во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями правительства.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил ранее, что в России на сегодняшний день размер пособия по уходу за ребенком установлен на уровне 40% от среднего заработка. Он значительно ниже прожиточного минимума, поэтому возникла необходимость пересмотреть положенные суммы.

16 января в Госдуму уже внесли законопроект, предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя. Также предлагается установить минимальный размер пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей в конкретном регионе.

Ранее Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком.