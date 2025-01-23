Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В правительстве заявили о росте единовременного пособия при рождении ребенка

Единовременные пособия при рождении ребенка вырастут почти до 27 тысяч рублей
close
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

После февральской индексации на 9,5% единовременные выплаты при рождении ребенка достигнут почти 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда Российской Федерации Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

«Увеличатся и выплаты для семьи с детьми. Например, единовременные пособия при рождении ребенка после индексации составят почти 27 тысяч рублей», — отметил он во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями правительства.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил ранее, что в России на сегодняшний день размер пособия по уходу за ребенком установлен на уровне 40% от среднего заработка. Он значительно ниже прожиточного минимума, поэтому возникла необходимость пересмотреть положенные суммы.

16 января в Госдуму уже внесли законопроект, предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя. Также предлагается установить минимальный размер пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей в конкретном регионе.

Ранее Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами