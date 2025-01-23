Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дворник так старался убрать снег у памятника, что случайно отколол кусок мемориала

В Иркутской области дворник случайно отколол мемориальную плиту, расчищая снег

В Иркутской области сотрудник коммунальных служб случайно повредил мемориальную плиту, расчищая рядом с ней снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД, добавив, что ранее выдвинутая версия о действиях вандалов не подтвердилась.

Инцидент произошел в городе Зима Иркутской области. Согласно записи с камер видеонаблюдения, группа дворников очищала снег рядом с мемориальной плитой, когда один из коммунальщиков повредил конструкцию. На кадрах видно, как мужчина старательно орудует черенковой лопатой и в какой-то момент от плиты откалывается кусок камня. Работник пытается приладить его обратно, но терпит неудачу.

«Личности участников случившегося установлены. Принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба», — заверили горожан в пресс-службе полиции.

До этого в Туапсе турист гулял по горам и случайно нашел гранату времен ВОВ.

Ранее рабочие на челябинском заводе получили стократную зарплату за декабрь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами