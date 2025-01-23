Дворник так старался убрать снег у памятника, что случайно отколол кусок мемориала

В Иркутской области сотрудник коммунальных служб случайно повредил мемориальную плиту, расчищая рядом с ней снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД, добавив, что ранее выдвинутая версия о действиях вандалов не подтвердилась.

Инцидент произошел в городе Зима Иркутской области. Согласно записи с камер видеонаблюдения, группа дворников очищала снег рядом с мемориальной плитой, когда один из коммунальщиков повредил конструкцию. На кадрах видно, как мужчина старательно орудует черенковой лопатой и в какой-то момент от плиты откалывается кусок камня. Работник пытается приладить его обратно, но терпит неудачу.

«Личности участников случившегося установлены. Принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба», — заверили горожан в пресс-службе полиции.

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