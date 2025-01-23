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«Роснефть» обновила парк спецтехники для лесников ХМАО-Югры

«Роснефть» доставила лесничеству Югры 12 спецмашин
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РОСНЕФТЬ

«Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») предоставила лесничеству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 12 спецмашин, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Проект реализовали в рамках соглашения компании с правительством региона.

Спецмашины российского производства адаптированы для работы в суровых климатических условиях.

Новые спецмашины отличаются высокой проходимостью, маневренностью, надежностью и простотой технического обслуживания. Техника способна проходить болотистые места, высокий снежный покров и сложные рельефы.

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