«Роснефть» обновила парк спецтехники для лесников ХМАО-Югры

«Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») предоставила лесничеству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 12 спецмашин, сообщает пресс-служба «Роснефти».
Проект реализовали в рамках соглашения компании с правительством региона.
Спецмашины российского производства адаптированы для работы в суровых климатических условиях.
Новые спецмашины отличаются высокой проходимостью, маневренностью, надежностью и простотой технического обслуживания. Техника способна проходить болотистые места, высокий снежный покров и сложные рельефы.