Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медузы стали причиной массовой гибели лососей в Шотландии

Metro: в Шотландии 200 тысяч лососей погибли по вине медуз
close
Green Britain Foundation

Медузы стали причиной массовой гибели лососей в Шотландии, пишет Metro. По словам фермеров, пострадало около 200 тысяч рыб.

Недавний инцидент в Шотландии стал самым крупным случаем гибели лососей в этом регионе. Более 200 тысяч лососей пострадали из-за нашествия медузы-нитки (Apolemia uvaria). Данное событие затронуло сразу две лососевые фермы, что вызывает большое беспокойство среди специалистов и экологов.

По данным Фонда зеленой Британии, этот вид медуз, использующих ядовитые щупальца, которые вызывают болезненные ожоги на теле и жабрах рыб, уже проявил свою разрушительную силу в Норвегии, где зимой 2023 года они погубили более трех миллионов лососей.

Специалисты отмечают, что данный инцидент подчеркивает необходимость более строгого контроля в отрасли аквакультуры. Он внушает необходимость ответственности со стороны компаний, занимающихся разведением рыбы, которые часто игнорируют экологические угрозы.

Ранее ученые выяснили, что родственники медуз исцеляются путем слияния с сородичами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами