Metro: в Шотландии 200 тысяч лососей погибли по вине медуз

Медузы стали причиной массовой гибели лососей в Шотландии, пишет Metro. По словам фермеров, пострадало около 200 тысяч рыб.

Недавний инцидент в Шотландии стал самым крупным случаем гибели лососей в этом регионе. Более 200 тысяч лососей пострадали из-за нашествия медузы-нитки (Apolemia uvaria). Данное событие затронуло сразу две лососевые фермы, что вызывает большое беспокойство среди специалистов и экологов.

По данным Фонда зеленой Британии, этот вид медуз, использующих ядовитые щупальца, которые вызывают болезненные ожоги на теле и жабрах рыб, уже проявил свою разрушительную силу в Норвегии, где зимой 2023 года они погубили более трех миллионов лососей.

Специалисты отмечают, что данный инцидент подчеркивает необходимость более строгого контроля в отрасли аквакультуры. Он внушает необходимость ответственности со стороны компаний, занимающихся разведением рыбы, которые часто игнорируют экологические угрозы.

Ранее ученые выяснили, что родственники медуз исцеляются путем слияния с сородичами.