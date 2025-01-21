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«Роснефть» помогла капитально отремонтировать вольер белого медведя в зоопарке Ростова-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя
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Пресс-служба «Роснефти»

В зоопарке Ростова-На-Дону при поддержке «Роснефти» капитально отремонтировали вольер и бассейн для белой медведицы, сообщает пресс-служба компании.

В вольере медведицы по кличке Комета обновили напольное покрытие, отремонтировали чашу бассейна, раскрасили стенами пейзажами Арктики и смонтировали дополнительный навес для укрытия от солнца.

Также при поддержке «Роснефти» были разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных.

Ранее, в 2024 году, «Роснефть» помогла зоопарку реконструировать другой вольер для медведя по кличке Айон-Велес.

Всего в 2024 году при поддержке «Роснефти» отремонтировали вольеры в 10 зоопарках России, среди которых Новосибирский, Челябинский, Екатеринбургский и другие.

Напомним, с 2013 года под опекой «Роснефти» находятся 34 белых медведя в 16 зоопарках России.

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