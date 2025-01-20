В Петербурге муж искусал жене руки

В Петербурге мужчина напал на жену и искусал ей руки

Жительница Петербурга обвинила мужа в нападении, она обратилась к медикам с укушенными ранами на руках. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Парголово, 19 января в травмпункт обратилась 42-летняя жительница Петербурга с необычными травмами. Медики диагностировали у пациентки укушенные раны трех пальцев на правой руке, и трех пальцев — на левой.

Петербурженка рассказала, что около трех часов ночи в квартире на Юкковском шоссе на нее напал собственный муж и искусал ее за руки. После оказания первой помощи женщину отпустили домой, обратилась ли она в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Ростовской области мужчина искусал полицейского, проверявшего у него документы. Скрыться злоумышленнику не удалось, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Саратове женщина потеряла сознание после нападения супруга с ремнем.