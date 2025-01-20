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Полицейские проверили сообщения о мужчине в маске с автоматом в Москве

МВД: полиция направлена на запад Москвы, где якобы видели мужчину с автоматом
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Global Look Press

Наряд полиции направлен на запад Москвы, где якобы видели мужчину в маске и с автоматом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

«Информация о человеке с оружием рядом со школой №2123 появилась в понедельник в Telegram-каналах. Приехавшие на место полицейские обнаружили только подростка с игрушечным автоматом», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что подростка вместе с родителями доставят в отделение для проведения беседы.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Москве полицейские объявили в розыск неизвестного, который гулял с автоматом у школы №2123 в Столовом переулке.

По данным канала, мужчину в маске якобы заметили ученики и учителя школы, которые тут же обратились в правоохранительные органы. Однако «Подъем» со ссылкой на представителей учебного заведения утверждает, что никаких чрезвычайных ситуаций в школе не происходило.

Ранее в Ростовской области неизвестный украл АК-47 из военного грузовика.

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