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Крымский мост закрыли для проезда автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта
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Alexey Pavlishak/Reuters

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в сообщении, опубликованном в 15:51.

Причина приостановки движения не называется.

11 января Крымский мост перекрывали на фоне работы системы оповещения в Анапе в связи с действиями российских средств противовоздушной обороны. Кроме того, в это время в Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ноябре издание Global Defense Corp писало, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

Ранее ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия».

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