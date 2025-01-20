Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге разбросали на улице отрубленные петушиные головы

«Фонтанка»: на Фонтанке в Петербурге разбросали отрубленные петушиные головы
close
Алексей Даничев/РИА Новости

На набережной Фонтанки в Петербурге разбросали отрубленные петушиные головы. Об этом сообщает одноименное издание.

Предполагается, что так от них избавились продавцы с Сенного рынка. Клевать вмерзшие в лед головы стали голуби, вороны и чайки.

До этого МВД опубликовало видео с моментом падения автомобиля в Фонтанку.

Внедорожник Range Rover упал в Фонтанку у перекрестка с Никольским переулком сегодня в 4:45. В салоне находились три человека, которые спаслись, но их госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением.

За рулем Range Rover находился 22-летний мужчина по имени Аслан. На пассажирских местах — 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.

Позже выяснилось, что водитель намеревался скрыться от полиции, которая пыталась его остановить. На него составлены несколько административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде.

Ранее в Госдуме обвинили тамбовских бандитов в падении сосулек в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами