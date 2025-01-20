В Петербурге разбросали на улице отрубленные петушиные головы

На набережной Фонтанки в Петербурге разбросали отрубленные петушиные головы. Об этом сообщает одноименное издание.
Предполагается, что так от них избавились продавцы с Сенного рынка. Клевать вмерзшие в лед головы стали голуби, вороны и чайки.
До этого МВД опубликовало видео с моментом падения автомобиля в Фонтанку.
Внедорожник Range Rover упал в Фонтанку у перекрестка с Никольским переулком сегодня в 4:45. В салоне находились три человека, которые спаслись, но их госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением.
За рулем Range Rover находился 22-летний мужчина по имени Аслан. На пассажирских местах — 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.
Позже выяснилось, что водитель намеревался скрыться от полиции, которая пыталась его остановить. На него составлены несколько административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде.
Ранее в Госдуме обвинили тамбовских бандитов в падении сосулек в Петербурге.