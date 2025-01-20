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В России вступил в силу приказ Минтранса о скидке детям на авиабилеты

В России вступил в силу приказ Минтранса о скидке в 50% детям на авиабилеты
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Shutterstock

В России вступил в силу приказ Минтранса, обязывающий авиаперевозчиков предоставлять скидку на детские билеты. Об этом пишет РИА Новости.

На льготу могут претендовать дети в возрасте от двух до 12 лет, которых сопровождают пассажиры. Скидка распространяется только на внутренние рейсы и детей с российским гражданством.

Кроме того, документ министерства установил 100-процентную скидку детям в возрасте до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах (без предоставления ребенку отдельного места), а также скидку не менее 90% от тарифа — на международных рейсах.

При перевозке других детей до двух лет, следующих с одним сопровождающим пассажиром, несовершеннолетним будут предоставлять отдельное место со скидкой 50%, отмечается в приказе. Исключения составят билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года. Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами.

Ранее Минтранс обязал предоставлять соседние места в самолете родителям и детям.

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