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В России закрывают городские прокуратуры

«Ъ»: в России закрывают почти 20 городских прокуратур в региональных центрах
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Shutterstock/Salivanchuk Semen

В России упраздняют почти 20 городских прокуратур в региональных центрах в целях «оптимизации штатного расписания». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ генерального прокурора России Игоря Краснова.

Городские прокуратуры ликвидируют, в частности, в Калининградской, Кемеровской, Курской, Хабаровской, Томской, Ставропольской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Брянской областях и других. Выполнять функции упраздненных прокуратур будут вышестоящие региональные надзорные ведомства, отмечает «Ъ».

Штатные единицы в ликвидируемых прокуратурах будут перераспределены.

Накануне издание Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам, сообщало, что прокуратура Тюмени ликвидирована по указу генерального прокурора Краснова. Полномочия по надзору за администрацией Тюмени будут переданы в аппарат прокуратуры Тюменской области. Какое из управлений ведомства будет заниматься контролем городских отделов УМВД, СК и других ведомств, источник издания не уточнил.

Ранее Краснов поручил прокурорам вести круглосуточный мониторинг в Курской области.

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