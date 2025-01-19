В Госдуме допустили изменение отношений TikTok с Россией

Депутат ГД Немкин: TikTok пересмотрит отношения с Россией после блокировки в США

Компания TikTok может пересмотреть свои взаимоотношения с Россией после блокировки приложения в США. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания... пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной», — сказал он.

Немкин отметил, что ранее американский конгресс принял закон, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна была продать соцсеть в течение года. Этого не произошло, поэтому соцсеть стала недоступна для пользователей США. После блокировки в США TikTok может вернуться в Россию.

Депутат также напомнил, что администрации соцсети публично заявила, что приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций. У Роскомнадзора к соцсети претензии из-за распространения запрещенного в РФ контента.

В РКН также заявили, что российская сторона не ограничивала доступ к приложению TikTok для пользователей и не вносила изменений в его работу.

Ранее сообщалось, что блокировка TikTok в США привела к отключению сервиса у некоторых россиян.