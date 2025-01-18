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Неизвестный выстрелил в молодого мигранта возле магазина в Ленобласти

В Ленобласти неизвестный выстрелил в молодого мигранта возле магазина
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Depositphotos

В Ленобласти неизвестный совершил выстрел в 19-летнего мигранта, его доставили в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 января. По словам пострадавшего, все случилось возле входа в гипермаркет у дома №7 на проспекте Строителей в Кудрово. В иностранного гражданина, проживающего в поселке Рощино, выстрелил неизвестный.

Мигранта самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ушибленную рану головы и проникающее ранение шеи, пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники начали проверку по факту произошедшего. Стражи порядка занимаются поисками стрелка. Телеканал 78.ru сообщает, что состояние пострадавшего иностранца оценивают как критическое.

До этого в Оренбургской области бизнесмен несколько раз выстрелил в голову полицейскому в отделе МВД. Правоохранитель получил повреждения лица, затылка и шеи.

Ранее студент московского колледжа загорелся на глазах у друзей, пытаясь сделать трюк.

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