В Центре Дикуля подтвердили информацию о падении лифта с пациентами

В Центре Дикуля «Беляево» на улице Миклухо-Маклая из-за сбоя подъемника пострадала женщина, сообщили «Газете.Ru» в медучреждении. Однако там не уточнили, какие именно травмы получила пациентка, а также что стало причиной срыва лифта.

«17 января в результате сбоя в работе нового подъемника для пациентов с ограниченными возможностями женщина получила травму.

Причины и обстоятельства происшедшего выясняются», — заявили в Центре.

О том, что в Центре Дикуля рухнул лифт с пациентами, до этого сообщило MSK1.ru. В прокуратуре Москвы изданию рассказали, что пострадала пенсионерка, ей оказывают медицинскую помощь, у нее перелом лодыжки. Организована проверка.

По данным Shot, в этом медцентре уже срывался лифт, но тогда обошлось без пострадавших.

Ранее в Челябинске кабина лифта развалилась во время движения и придавила ребенка.