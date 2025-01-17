Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Центре Дикуля подтвердили информацию о падении лифта с пациентами

В столичном Центре Дикуля сорвался лифт с пассажирами, пострадала женщина
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Центре Дикуля «Беляево» на улице Миклухо-Маклая из-за сбоя подъемника пострадала женщина, сообщили «Газете.Ru» в медучреждении. Однако там не уточнили, какие именно травмы получила пациентка, а также что стало причиной срыва лифта.

«17 января в результате сбоя в работе нового подъемника для пациентов с ограниченными возможностями женщина получила травму.
Причины и обстоятельства происшедшего выясняются», — заявили в Центре.

О том, что в Центре Дикуля рухнул лифт с пациентами, до этого сообщило MSK1.ru. В прокуратуре Москвы изданию рассказали, что пострадала пенсионерка, ей оказывают медицинскую помощь, у нее перелом лодыжки. Организована проверка.

По данным Shot, в этом медцентре уже срывался лифт, но тогда обошлось без пострадавших.

Ранее в Челябинске кабина лифта развалилась во время движения и придавила ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами