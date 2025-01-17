В одном из российских городов к уборке снега привлекли школьников

Власти привлекли школьников к уборке улиц в Екатеринбурге в связи с нехваткой кадров и оттоком мигрантов. Об этом в эфире телеканала «ОТВ» рассказала председатель комитета благоустройства города Тамара Благодаткова.

По ее словам, в последнее время в населенном пункте стало не хватать водителей и механизаторов. То же касается и обычных дорожных рабочих.

«Это не очень высококвалифицированный труд. Здесь можно принять любого человека, не имеющего специального образования. Нехватка именно таких кадров, она, конечно, высоко ощущается», — подчеркнула чиновница.

Она добавила, что сейчас в Екатеринбурге наблюдается отток иностранной рабочей силы.

На этом фоне властям пришлось привлечь к уборке улиц от снега даже школьников. Как сказала Благодаткова, за свой труд несовершеннолетние получают определенное денежное вознаграждение.

Председатель комитета благоустройства уточнила, что из-за аномальной погоды поддерживать чистоту в городе стало намного сложнее. Тем не менее нынешнее качество уборки улиц она сочла «удовлетворительным».

Ранее мэра Благовещенска Олега Имамеева оштрафовали за плохую уборку дорог в зимний период.