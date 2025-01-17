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В Госдуме обсудят проект о видеоиграх

Депутат Горелкин: в Госдуме серьезно обсудят проект о видеоиграх
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вопросы усовершенствования проекта о видеоиграх будут серьезно обсуждаться в Государственной думе. Об этом сообщил депутат от «Единой России» Антон Горелкин.

Он рассказал, что в Госдуме обсудят регулирование видеоигр с механиками лутбоксов (виртуальная коробка, при использовании которой игрок может получить случайные предметы различной ценности и назначения. — «Газета.Ru).

«Есть мнение, что их нужно признавать азартными играми со всеми вытекающими последствиями. Думаю, что эти вопросы в ближайшее время будут серьезно обсуждаться и в Государственной Думе, и на площадке РОЦИТ, и внутри видеоигровой индустрии», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее на заседании Госсовета в Кремле, где обсуждались вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр на детей как инструмента пропаганды, президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы проанализировать содержание игр и принять соответствующие решения совместно с правительством.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента планирует в январе принять меры, направленные на защиту граждан, особенно детей, от деструктивного контента.

Ранее актер Донни Йен подтвердил отмену фильма по «китайской GTA».

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