Женщина накачивала годовалого младенца лекарствами и просила в соцсетях деньги на лечение

Жительницу штата Квинсленд (Австралия) обвиняют в пытках годовалого ребенка — следствие утверждает, что 34-летняя женщина отравила годовалую девочку лекарствами и использовала ее для сбора средств. Об этом сообщает The Guardian.

В СМИ не уточняют, приходится ли потерпевшая родственницей женщине, и при каких обстоятельствах обвиняемая присматривала за ребенком. Согласно материалам дела, с 6 августа по 15 октября женщина дала девочке несколько рецептурных препаратов, а затем сняла реакцию на эти лекарства на видео, выложила ее в сеть, заявив, что у ребенка тяжелая болезнь и ей нужны средства на лечение.

Следствие утверждает, что младенец испытывал боли и страдания во время приема лекарств. Как рассказал детектив, у девочки действительно есть проблемы со здоровьем, требующие медикаментозной поддержки, но правоохранительные органы доказали, что обвиняемая намеренно травила ребенка лекарствами. И после приема препаратов состояние младенца существенно ухудшилось.

Привлекая внимание к ребенку, австралийка собрала 60 тысяч долларов (более шести миллионов рублей).

Женщина вскоре предстанет перед судом. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы за отравление ребенка, пытки и использование несовершеннолетней в мошеннической схеме.

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