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Проект «Роснефти» по сохранению дальневосточной популяции белоплечего орлана получил награду

Комсомольский НПЗ стал призером конкурса «Эколидер»
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Виталий Аньков/РИА Новости

Комсомольский НПЗ (входит в комплекс «Роснефти») стал призером конкурса «Эколидер» за проект «Под сильным крылом», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Проект Комсомольской НПЗ направлен на изучение и восстановление популяции краснокнижного белоплечего орлана. В 2024 году ученые проанализировали данные экспедиций на территории Комсомольского заповедника и установили, что популяция птиц осваивает новые территории на юге вдоль поймы реки Амур.

Также специалисты установили время прилета и отлета птичьих семей, провели ревизию гнезд и пришли к выводу, что места вблизи озера Удыль являются наиболее благоприятными для вывода птенцов. Всего у берегов озера обнаружили почти 80 гнездовых участков.

Также конкурсная комиссия отметила достижения КНПЗ в сфере снижения влияния предприятия на окружающую среду.

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