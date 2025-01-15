Проект «Роснефти» по сохранению дальневосточной популяции белоплечего орлана получил награду

Комсомольский НПЗ (входит в комплекс «Роснефти») стал призером конкурса «Эколидер» за проект «Под сильным крылом», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Проект Комсомольской НПЗ направлен на изучение и восстановление популяции краснокнижного белоплечего орлана. В 2024 году ученые проанализировали данные экспедиций на территории Комсомольского заповедника и установили, что популяция птиц осваивает новые территории на юге вдоль поймы реки Амур.

Также специалисты установили время прилета и отлета птичьих семей, провели ревизию гнезд и пришли к выводу, что места вблизи озера Удыль являются наиболее благоприятными для вывода птенцов. Всего у берегов озера обнаружили почти 80 гнездовых участков.

Также конкурсная комиссия отметила достижения КНПЗ в сфере снижения влияния предприятия на окружающую среду.