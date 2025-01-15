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Двое иностранцев пытались ввезти в Россию драгоценности на 22,5 млн рублей

В Москве таможенники нашли у двух иностранцев драгоценности на 22,5 млн рублей
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Федеральная таможенная служба

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже двух иностранцев из Китая незадекларированные ювелирные изделия общей стоимостью более 20 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Двое иностранцев проходили таможню по «зеленому» коридору, мужчина и женщина прибыли в Россию из Китая. В ходе досмотра в их багаже были найдены ожерелье, кольца, серьги и браслет. Пассажиры объяснили, что это личные вещи, которые они не стали декларировать.

Драгоценности были направлены на экспертизу, установлено, что ювелирные изделия изготовлены из сплава платины 990 и 950-й пробы, золота 750-й пробы и содержат вставки из бриллиантов, оникса, граната, перламутра, искусственного и культивированного жемчуга.

Неуплата таможенных платежей составила свыше 6,9 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее иностранец пытался ввезти в Россию человеческие волосы на 7 млн рублей.

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