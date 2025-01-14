Стало известно об эвакуации двух заводов из-за угрозы атаки беспилотников

UTV: в Уфе из-за угрозы атаки беспилотников эвакуировали персонал двух заводов

В Уфе из-за угрозы атаки беспилотников эвакуировали персонал двух заводов. Об этом сообщил телеканал UTV.

Информацию телеканалу подтвердили три источника, утверждают корреспонденты. Предприятия находятся в промзоне на севере города.

Регионы России этой ночью подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За несколько часов средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщает Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам главы региона Романа Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях региона.

Об атаке дронов сообщили также главы Тульской, Воронежской, Орловской и Ростовской областей, а также Татарстана. В Казани, по данным Mash, ВСУ пытались атаковать химзавод.

Как сообщил портал 164.RU, ВСУ атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обломки беспилотника повредили мост между Саратовом и Энгельсом.